Коронавирус в Челябинске, последние новости на 16 апреля 2020 года: возвращается новая партия туристов, медиков не хватает

Накануне к числу официально зараженных коронавирусом в Челябинске прибавилось 5 человек. Общее число заболевших в регионе — 55. Но вместе с тем есть и хорошая новость — это рекордное количество выздоровевших пациентов. За сутки выписали девять человек, итого — 22. На госпитализации остается 33 человека.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

В регионе хотят перекрыть два основных пути заражения коронавирусной инфекцией. Для этого, во-первых, тестируют всех прилетающих в аэропорты Челябинска и Магнитогорска. Губернатор Алексей Текслер отметил, что положительный результат уже виден.

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Второй путь — минимизировать внутренние заражения. Решено тестировать не только полицейских и медиков, но и сотрудников супермаркетов, курьеров, работников интернатов для престарелых, детских домов, сотрудников ГУФСИН. В общем, всех, кто работает с людьми. Только за одни сутки сделали 1317 анализов.

Важным методом борьбы с распространением коронавируса в Челябинске остается самоизоляция. Полицейские начали составлять административные протоколы за нарушение режима. Обычных граждан наказывают выговором или штрафом до 30 тыс. руб. Для должностных и юрлиц наказание строже — до 300 тыс. руб. За последние два дня в регионе составили 69 административных протоколов, и уже есть первые судебные решения. Кстати, Челябинск попал в антирейтинг по самоизоляции. Горожане продолжают выходить на улицу. Мы на третьем месте по числу гуляющих после жителей Новосибирска и Красноярска.

Челябинцам запретили посещать кладбища в период самоизоляции. Они работают только для погребения. Родительский день в этот раз придется пропустить ради здоровья живых.

Также власти просят не посещать сейчас храмы. Освятить куличи, пасхи и яйца можно, не выходя из дома. Как это сделать — читайте ЗДЕСЬ. Кстати, принять участие в пасхальной службе челябинцы смогут онлайн. Прямая трансляция состоится на радио «Комсомольская правда».

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

* Полпред президента в УрФО Николай Цуканов на окружном совещании заявил о дефиците медиков на Южном Урале. В Челябинской области дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов и 277 анестезиологов-реаниматологов. Нехватку решено восполнить переводом специалистов из других мест и привлечением ординаторов.

* За границей в пандемию COVID-19 остаются 800 жителей Челябинской области. Кто-то за рубежом живет, учится, работает. Но некоторые хотят вернуться, да не могут. Билеты на отмененные авиарейсы пропали из-за коронавируса. У людей нет денег, из отелей их выселили. В Таиланде, например, так застряли 30 жителей Челябинской области. Правительство региона держит с ними связь и работает над их возвращением. 18 апреля наконец-то смогут вернуться челябинцы из Бангкока. Самолет прилетит в Екатеринбург. Там туристов протестируют и отправят на обсервацию.

* Капремонты домов из-за ситуации с коронавирусом в Челябинске не отменят. Работы в подъезде, связанные с контактами с людьми, перенесут на более поздний срок. А кровлю и подвалы будут чинить по плану.

* Из-за коронавируса в Челябинске отказались от высадки цветов. Клумбы в центре города украсят цветной щепой, что в 10 раз дешевле. Экономия сейчас важна, ведь Челябинск может потерять 2 млрд рублей из-за коронавируса

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 16 апреля 2020 года.

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