«Девочки, на ваших носилках спасли раненого»: челябинки организовали производство уникальной экипировки для бойцов передовой

На благо российской армии в Челябинске трудятся от мала до велика – целыми семьями. Фото: ЧЕЛЯБИНСК Волонтеры «Золотые руки ангела» / t.me

Их золотые руки спасают солдатам жизни. Без преувеличения. Все больше челябинцев встают к станку, чтобы помогать нашим военным в зоне СВО. В городе набирает обороты новое волонтерское движение с говорящим названием – «Золотые руки ангела».

Неравнодушные горожане присоединились к всероссийскому движению и теперь трудятся для нужд передовой. В основном это женщины. Безвозмездно, на пожертвования южноуральцев они делают то, что хочет иметь при себе каждый солдат.

«НА КОНУ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»

В конце декабря прям зашивались. До поздней ночи работали. По несколько отправок в сутки делали, – рассказывает КП-Челябинск координатор движения Елена. – Сегодня снова пришла заявка от ребят: «Девчата, надо срочно».

Военные просят уникальные носилки. Бескаркасные, легкие. Они чуть ли не в карман помещаются. И называются – «Фома 215». Это модернизированная разработка полевого хирурга Юрия Евича. Идея новых тактических носилок родилась в боях. Еще в начале СВО. И теперь их отшивают волонтеры по всей стране. В деле уже больше 100 городов. Челябинск – держит марку.

– К работе подходим со всей строгостью. На кону ведь жизни людей. Объемы сбавили и сделали упор на качество. Новые партии перед отправкой спецназовцы в полной амуниции тестировали на прочность, – ручается Елена, ее образование связано со здравоохранением. Тактическая медицина женщине близка. – Первые образцы, бывало, рвались. Однажды с передовой пришло замечание – ручки режут ладони, неудобно. Мы тут же все исправляем.

Первые партия от челябинских швей – 10 бескаркасных носилок. И уже новые новогодние посылки. Фото: ЧЕЛЯБИНСК Волонтеры «Золотые руки ангела» / t.me

Сшитые по правилам носилки, уверяют создатели, выдерживают до 550 кг. И многофункциональны. Могут стать гамаком или послужить для переноса тяжестей. «Золотые руки» также изготавливают тканевые носилки-волокуши. Мягко и шикарно, отзываются бойцы.

Проверка на прочность перед отправкой – так носилки используют в деле. Фото: ЧЕЛЯБИНСК Волонтеры «Золотые руки ангела» / t.me

Волонтеры на этом не остановились. Шьют самые разные подсумки: медицинские, для раций, гранат и тех же носилок. Их удобство за ленточкой уже тоже оценили.

Подсумок для эвакуационной стропы от «Золотых рук ангела». Фото: Евгения Демидова

– Нас благодарят. Перед Новым годом СОБР вручил грамоту. От танкистов еще пришла. Мы им хорошо помогли. Недавно пришли ребята, которые приехали с передовой. Обняли и начали целовать. Сказали – девочки, на ваших носилках спасли раненого. И я сразу в слезы, – до сих пор с волнением вспоминает «Прекрасная». Это позывной Елены для военных. Общаются-то постоянно. И по делу.

«ЭТО ДЕЛАЕТ ГОСПОДЬ. А МЫ НА ЗЕМЛЕ ПРОСТО ПОСРЕДНИКИ»

Работают энтузиасты в цеху в Копейске. Недавно открыли еще один в Челябинске на Дзержинского. Кипучая деятельность идет на Доватора. Там объединили усилия сразу 4 волонтерских организации. Единомышленников в большом помещении приютило знакомое нашим читателям движение «Шьем нашим».

– Общее дело делаем. Елена позвонила, спросила, можем ли вместе работать. Сразу согласились. И к себе позвали в помещение. Место было, – с улыбкой рассказывает предводитель челябинских швей-энтузиасток Алена Гришанова.

Процесс изготовления зарекомендовавших себя на передовой носилок. Фото: Алексей Текслер / t.me

Все дружат. Вместе легче закрывать нужды солдат, говорит Елена. Для них вяжут и шьют теплые вещи, делают бандажные свечи, маскировочные сети с качественным плетением. Танкисты – в восторге. С похолоданием бойцам особенно нужны печки. Их тоже вызвались изготавливать неравнодушные.

Кипит работа над маскировочными сетями – сразу в нескольких цехах. Фото: ЧЕЛЯБИНСК Волонтеры «Золотые руки ангела» / t.me

Волонтеры все делают с добрым сердцем и горящими глазами. Жертвенно, подмечает их координатор. В «Золотых руках ангела» по большей части – верующие.

– Много прихожан с храмов Иоанна Воина и Сергея Радонежского. С женских и мужских монастырей Челябинска. Это одна семья. Иначе и нельзя сказать, – подчеркивает женщина. Ее как сестру милосердия благословили на помощь военным. – Семьями и приходят, с детьми. Мои дочки уже и кроить умеют.

Посылки перед отправкой освящают. Внутрь кладут иконы. Бойцов это греет. В окопах нет атеистов, отмечает верующая.

Молятся за бойцов и зеленоградские единомышленники. Фото: ЗОЛОТЫЕ РУКИ АНГЕЛА / t.me

В телеграм-канале «Золотых рук» почти полторы сотни подписчиков. Дополнительные свободные руки волонтерам будут очень кстати. Как и финансовая помощь. Качественная фурнитура стоит немало, объясняет волонтер. И найти ее проблематично.

В декабре стало полегче. Губернатор области закупил дорогие швейные машинки – автоматические. Работа стала спориться. Объемы пошли.

– Это делает Господь. А мы на земле просто посредники, – скромничает челябинка. – Всю благодарность отдаем Богородице.

Присоединиться к волонтерам или помочь им может каждый. Контакты для связи: 89935449415, Елена. Координатор в телеграм: killnazi22.

ЮЖНЫЙ УРАЛ – ФРОНТУ: КАК ПОМОГАЮТ МОБИЛИЗОВАННЫМ?

Родители погибшего в спецоперации челябинца собрали помощь солдатам передовой в надежде спасти им жизнь.

Иконы и варежки для автомата принесли солдатам челябинцы и бизнесмены.

Владелец ветклиники пожертвовал крупную сумму военным уже во второй раз – она пошла на покупку самого необходимого для фронта. Недавно мы получили крупную помощь от прихожан челябинских храмов. Коробок и пакетов для солдат было столько, что заносили всей редакцией.

Поучаствовали в акции также детские дома и интернаты со всей Челябинской области –собрали много носков и теплых слов для солдат.

Женщины-волонтеры объединились, чтобы шить теплые вещи солдатам. Первую партию весом больше тонны уже отправили из Челябинска. Озерским швеям-волонтерам содействует Кыштымская трикотажная фабрика – совместно отшивают боксеры и футболки для мобилизованных. Партию из 1000 штук заказала мэрия Озерска, предоставив ткань.

Жители другого закрытого города – Снежинска – передали военным фары для БТР, тепловизор и медицинские средства.

Помогают челябинцы мобилизованным и прямо в зоне спецоперации. Волонтеры «Пищи жизни» накормили солдат-земляков на Донбассе. Порции съели в охотку.

Носки, казалось бы, такая мелочь. Но на передовой – это отдельная валюта. Насколько солдатам важно держать ноги в тепле – из первых уст узнали на пресс-конференции «Комсомольской правды».

Первую партию вещей, сшитых женщинами-волонтерами, отправили из Челябинска на передовую. Довезти ценный груз весом больше тонны безвозмездно вызвались южноуральцы.

«Главное, чтобы ребята берегли себя там»: как жители Челябинской области решили подарить Новый год бойцам передовой

«Собирали все с любовью и теплом»: челябинское предприятие закупило 80 дорогостоящих комплектов для бойцов передовой

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Шоколадки в носках и письма на узбекском: как в помощи мобилизованным сплотилась вся Челябинская область

«Не думала, что снова буду помогать фронту»: 87-летняя жительница Челябинской области перебирает шерсть на теплые пояса мобилизованным (подробнее).

«Я сама дочь солдата»: пенсионерка из Челябинска передала мобилизованным носки и молитвы.

«Служить пока некому, так другим поможем»: челябинцы активно принимают участие в акции «Носки солдату» (Зинаида принесла для солдат большой пакет с вещами).

«Восхищаемся вашим мужеством и стойкостью»: пенсионерки из Челябинска связали и купили носки для мобилизованных (Женщины рассказали, почему участвуют в акции «Носки солдату»).

«Больше нас защищать некому»: пенсионерка из Челябинска передала милые носки из собачьей шерсти для мобилизованных мужчин (77-летняя бабушка из Челябинска отправила носки из собачьей шерсти для мобилизованных).

Посылка для именинника: школьники из Челябинска собрали помощь мобилизованным южноуральцам (Одиннадцатиклассники передали солдатам лекарства, фонарики, вещи, еду и сладости).

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