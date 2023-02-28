«Это мы в кроватях, а парням в окопах теплые вещи нужны»: женщинам-швеям подарили новый цех для помощи бойцам СВО

Лидер волонтеров уже распланировала расстановку в новом швейном цехе. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Еще месяц назад в этом зале в центре Копейска стояли старые печатные станки, а теперь – разместятся швейные машинки. У волонтерского движения «Шьем нашим» появился второй цех, в котором неравнодушные женщины Челябинской области будут изготавливать экипировку для солдат СВО – маскировочные сети, теплые вещи.

В помещении на проспекте Славы, 6а. потребовался капитальный ремонт. Работы только-только завершили, остаются последние штрихи. Уже на днях волонтеры начнут завозить оборудование и обживаться в новом цехе.

«СКАЗАЛА, ДАЙТЕ ВАЛЕРЬЯНКИ»

– Зашла и просто ахнула! Сказала, дайте валерьянки, – насколько захлестнули эмоции Алену Коробинцеву, когда она перешагнула порог этого здания. Руководитель волонтерского движения «Шьем нашим» видела, как здесь было до ремонта.

– Стояли старые огромные печатные станки, из них лилось масло, а вокруг – сплошная разруха, – делится воспоминаниями с КП-Челябинск лидер волонтерского движения. – Зато сейчас чисто и красиво. Просто небо и земля. Ожидала, что будет скромнее.

Плитка крошилась, с потолка сыпалось – в таком состоянии было здание типографии. Фото: администрация Копейска

А вот так помещение выглядит после капитального ремонта. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– 7 ЗИЛов мусора вывезли – это тоже непредвиденные траты. Но подрядчик смог вписаться в рамки сметы. Не заработал, а пустил деньги на материал. Понимал, что это для блага страны. Порой также поступают подрядчики, которые ремонтируют памятники Великой Отечественной войны. Для них это в первую очередь вопрос чести, - начальник управления благоустройства Копейска Смбат Карян.

Интенсивная работа завершилась буквально накануне вечером – лопата и носилки сырые, на столе еще лежат кисти и шуруповерт. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Новая проводка позволит оживить цех – подключить швейные машинки. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

На капитальный ремонт помещения площадью 150 квадратов было выделено порядка 1 млн рублей. Помочь просили сами волонтеры, была также инициатива от губернатора региона Алексей Текслера, добавляет глава Копейска Андрей Фалейчик.

«ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО КОПЕЙЧАНЕ ПРИСОЕДИНЯТСЯ»

Алена Коробинцева уже планирует расстановку в новом цеху. В центре на постаменте, напоминающем о былом предназначении здания, появится раскройный стол. А у окон расположатся швейные машинки. Две для тяжелых тканей, на них будут отшивать медицинские подсумки. И еще две с оверлоком – для изготовления теплого белья.

– Такие вещи нужны вплоть до мая. Это мы тут в кроватях тепленьких, а парни в окопах сырых, – переживает за солдат волонтер. – Еще им технику надо маскировать. Лесов там не так много, в полях она часто стоит. Поэтому направим силы на изготовление маскировочных сетей. Они и зимой, и летом нужны.

Места для раскройного стола напросилось само – он закроет этот выступ, чтобы швеи не запинались. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Вручную плести маскировку – рабский труд, девочки уже пробовали, продолжает Алена. Поэтому в новый цех волонтеры хотят специальный станок, который выдает эти сети быстро и километрами. Они уже его ищут – это новая мечта неравнодушных женщин.

Правда, стоит такая чудо-техника около полумиллиона рублей. Глава Копейска запрос волонтеров взял на заметку. Не хватает им и свободных рук. Сейчас трудится порядка 50 швей – тех, кто не выгорел от непростой работы. Алена просит откликнуться желающих помогать:

– Очень надеюсь, что копейчане присоединятся к работе в этом цехе. Город немаленький, и люди тут добродушные.

Те, кто готов стать частью движения «Шьем нашим», могут обращаться в их сообщество ВКонтакте, телеграм-канал или звонить руководителю по телефону +79124751451.

Неравнодушных горожан ждут для работы по адресу проспект Славы, 6а. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

КАК ПОМОГАЮТ МОБИЛИЗОВАННЫМ?

Чтобы шить теплые вещи солдатам, женщины-волонтеры объединились прошлой осенью. Первую партию вскоре отправили из Челябинска на линию соприкосновения. Довезти ценный груз весом больше тонны безвозмездно вызвались южноуральцы. Для волонтеров закупили новые швейные машинки по поручению губернатора Алексея Текслера.

Озерским швеям-волонтерам содействует Кыштымская трикотажная фабрика – совместно отшивают боксеры и футболки для мобилизованных. Партию из 1000 штук заказала мэрия Озерска, предоставив ткань. Жители другого закрытого города – Снежинска – передали военным фары для БТР, тепловизор и медицинские средства.

Также челябинки организовали производство уникальной экипировки для бойцов передовой – носилки, которые спасают жизни.

Родители погибшего в спецоперации челябинца собрали помощь солдатам передовой в надежде спасти им жизнь.

Иконы и варежки для автомата принесли солдатам челябинцы и бизнесмены.

Владелец ветклиники пожертвовал крупную сумму военным уже во второй раз – она пошла на покупку самого необходимого для фронта. Недавно мы получили крупную помощь от прихожан челябинских храмов. Коробок и пакетов для солдат было столько, что заносили всей редакцией.

Поучаствовали в акции также детские дома и интернаты со всей Челябинской области –собрали много носков и теплых слов для солдат.

Помогают челябинцы мобилизованным и прямо в зоне спецоперации. Волонтеры «Пищи жизни» накормили солдат-земляков на Донбассе. Порции съели в охотку.

Носки, казалось бы, такая мелочь. Но за ленточкой – это отдельная валюта. Насколько солдатам важно держать ноги в тепле – из первых уст узнали на пресс-конференции «Комсомольской правды».

«Главное, чтобы ребята берегли себя там»: как жители Челябинской области решили подарить Новый год бойцам передовой

«Собирали все с любовью и теплом»: челябинское предприятие закупило 80 дорогостоящих комплектов для бойцов

«Солдатик кулек получит и с товарищами поделится»: что положили челябинцы в новогодние подарки бойцам СВО

Шоколадки в носках и письма на узбекском: как в помощи мобилизованным сплотилась вся Челябинская область

«Не думала, что снова буду помогать»: 87-летняя жительница Челябинской области перебирает шерсть на теплые пояса мобилизованным (подробнее).

«Я сама дочь солдата»: пенсионерка из Челябинска передала мобилизованным носки и молитвы.

«Служить пока некому, так другим поможем»: челябинцы активно принимают участие в акции «Носки солдату» (Зинаида принесла для солдат большой пакет с вещами).

«Восхищаемся вашим мужеством и стойкостью»: пенсионерки из Челябинска связали и купили носки для мобилизованных (Женщины рассказали, почему участвуют в акции «Носки солдату»).

«Больше нас защищать некому»: пенсионерка из Челябинска передала милые носки из собачьей шерсти для мобилизованных мужчин (77-летняя бабушка из Челябинска отправила носки из собачьей шерсти для мобилизованных).

Посылка для именинника: школьники из Челябинска собрали помощь мобилизованным южноуральцам (Одиннадцатиклассники передали солдатам лекарства, фонарики, вещи, еду и сладости).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.